انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يصل تونس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري والوفد المرافق له وصلوا جمهورية تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب".

وكان في استقبال الوفد، وفق البيان، "الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد ابن علي كومان ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين".

