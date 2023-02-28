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بوجبا يزين قائمة يوفنتوس امام تورينو

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بغداد - ياسين صفوان - ويحتل يوفنتوس، المركز الثامن في جدول ترتيب برصيد 32 نقطة، أما تورينو يأتي في المرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرين


الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني

الوسط: بول بوجبا - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - أدريان رابيو - باريديس - فاجيولي - بارنيكيا

الهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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