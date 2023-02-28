انت الان تتابع خبر بوجبا يزين قائمة يوفنتوس امام تورينو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويحتل يوفنتوس، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، أما تورينو يأتي في المرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة.
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرين
الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني
الهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور
وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرين
الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني
الوسط: بول بوجبا - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - أدريان رابيو - باريديس - فاجيولي - بارنيكيا
الهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور