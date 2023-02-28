انت الان تتابع خبر الكهرباء يصعق النفط بثلاثية في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب الشعب الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الكهرباء بثلاثية نظيفة سجلها كل من مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 37 وعبد الله عبد الأمير في الدقيقة 52 واختتم اهداف الكهرباء مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 61.وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده من النقاط الى 38 نقطة بالمركز الثالث فيما تجمد رصيد النفط عن النقطة 16 بالمركز 18 ضمن ترتيب فرق الدوري الممتاز.