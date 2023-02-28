انت الان تتابع خبر طلب برلماني إلى "إيكاو" للمساعدة في رفع الحظر الاوروبي عن الطيران العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى بمكتبه اليوم، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (خوان كارلوس سالازار)، والوفد المرافق له، بحضور رئيس سلطة الطيران المدني العراقي (عماد الأسدي)".ودعا المندلاوي، منظمة الطيران المدني الدولي إلى "المساعدة في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي على مستوى النقل الجوي، ورفع الحظر الاوروبي عن الطائر الأخضر، خصوصاً بعد التزامه بضوابط التدقيق الأمني ومعايير وسياقات الطيران المدني الدولي، والتأكيد على تنمية القدرات الوطنية وتطوير كفاءة النقل الجوي وفق المعايير الدولية".

وأكد النائب الأول، "دعم الرئاسات كافة لسلطة الطيران المدني، وحرص مجلس النواب على تشريع القوانين واقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها الارتقاء بعمل النقل الجوي، وتوفير الدعم المطلوب لإنجاح أهداف هذه الزيارة".

