انت الان تتابع خبر لمدة شهر.. السودان تعلن حالة الطوارئ في غرب كردفان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت غرب كردفان المنتجة للنفط خلال اليومين الماضيين، عمليات تخريب طالت حقل "بليلة" النفطي على إثر هجوم مسلح أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات في اشتباكات قبلية.

وقال والي غرب كردفان خالد محمد أحمد، إن "حالة الطوارئ ستشمل كل الولاية ومناطق البترول اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر قابلة للتجديد وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة".



وأضاف، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية: "سيتم تنفيذ القانون عبر القوات المشتركة بجانب تشكيل محكمة خاصة بواسطة السلطة القضائية والنيابة العامة".

وتوقف حقل بليلة النفطي عن العمل في العام 2019 بعد أن سيطر عليه محتجون واحتجزوا العاملين في الحقل بحجة عدم توظيف أبناء المنطقة وتقديم خدمات للولاية، وتصاعدت الأزمة مع حدة المطالبات الأهلية أدى ذلك إلى توقف المطار بالمنطقة عقب الهجوم عليه بقذائف الـ (آر بي جي).

وكان والي غرب كردفان أكد في وقت سابق اتفاق الحكومة مع المحتجين على وقف التصعيد والعمل على تحقيق مطالب أهالي المناطق، ودعا المحتجين إلى مراعاة المصلحة العليا للبلاد والابتعاد عن التخريب.

