انت الان تتابع خبر قبيل "الكلاسيكو".. برشلونة يتلقى ضربة موجعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "يعاني ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته تعتمد على تعافيه".

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن ليفاندوفسكي سيغيب عن لقاء "الكلاسيكو" أمام ضيفه ريال مدريد، يوم الخميس المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.



وأشار "الشيرنجيتو" إلى أن "مدة غياب المهاجم البولندي البالغ من العمر 34 عاما، تتراوح بين 10 إلى 15 يوما".

وتعرض فريق برشلونة لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه ألميريا (0-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ستاد "ألعاب البحر الأبيض"، ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا، ليتوقف رصيد الفريق الكتالوني عند 59 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، متقدما بفارق 7 نقاط على وصيفه ريال مدريد.

في المقابل رفع فريق ألميريا رصيده إلى 25 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

وفرط برشلونة بهذه الخسارة في فرصة زيادة الفارق مع ريال مدريد، إلى 10 نقاط، بعدما تعادل الملكي مع أتلتيكو في الديربي.

