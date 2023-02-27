انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لحقوق الانسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".
وأضافت: "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥".
وأضافت: "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥".