انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترسيخ التعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، العلّامة الشيخ عبد الرزاق السعدي، وأكد رئيس الجمهورية ضرورة ترسيخ التعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف وإشاعة روح الألفة والوحدة وحماية التنوّع في البلاد"، لافتاً إلى "المسؤولية التي يمكن أن يضطلع بها رجال الدين في ترسيخ هذه المفاهيم وبما يدعم السلم الأهلي والمجتمعي".وأضاف: "بدوره، هنأ الشيخ السعدي الرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله".