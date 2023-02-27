انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع الايكاو تعزيز التعاون بمجال تطوير النقل الجوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خوان كارلوس سالازار والوفد المرافق له، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز تعاون العراق مع المنظمة الدولية في مجال تطوير وكفاءة النقل الجوي، والالتزام بالمعايير الدولية، في ما يخص سلامة النقل الجوي، ومناقشة دعم منظمة(الايكاو) لسلطة الطيران المدني لتطوير القدرات والإمكانات البشرية، ورفع مستوى الأداء".وأكد السوداني بحسب البيان، "دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني واستقلالها المالي والإداري، وكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع الطيران المدني في العراق، كما أكد التزام الحكومة بمعايير الطيران الدولي".

من جانبه، بارك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني "لحكومة العراق تجاوز سلطة الطيران المدني العراقي مرحلة التدقيق الأمني"، مشيداً بـ"دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني عبر اعتماد خبراء دوليين لتطوير الطيران المدني العراق".

