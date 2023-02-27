انت الان تتابع خبر مطب حديدي يحوّل جسر الجادرية الى جحيم على اصحاب المركبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بين ليلة وضحاها تحول فاصل الجسر هذا الى مطب حديدي، يحذر اصحاب المركبات من على جسر الجادرية من هذه الكتلة الحديدية بواسطة لافتة صغيرة جداً تكاد لا ترى.بمجرد وصولك الى هذا المطب او "الطسة" كما تسمى شعبيا، فانك تصبح امام خيارين، إما ان تتجاوزها بسرعتك وتتحمّل الضرر الذي قد يلحق بعجلتك، او تخفف السرعة لتخلق زحاماً مرورياً خانقاً قد يستمر لساعات كهذا الذي تشاهدونه خلفي.وما يثير غضب المواطن الجبايات التي تستحصل بمبالغ كبيرة من قبل مديرية الطرق والجسور والتي لا تذهب في كثير من الاحيان الى صيانة الشوارع والطرقات، بدل الحلول الترقيعية كواقع هذا المطب، مع تساؤلات عديدة تطرح أين تذهب هذه الاموال .ووضع هذا المطب على خلفية تخسف حصل في احد فواصل جسر الجادرية، وبدلاً من صيانته بشكل صحيح، تم اللجوء الى حل ترقيعي صار وبالاً ونقمة على المواطن .