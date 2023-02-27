انت الان تتابع خبر منتسب بالجيش يقدم على "قتل" مواطن من اهالي اليوسفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - برصاصة واحدة استقرت في رأسه، اقدم منتسب بالجيش على قتل مدني من اهالي اليوسفية، بعد ايقاف والدته واخيه باحدى النقاط التابعة للمنطقة، ووصوله للاستفسار عن سبب ايقافهما كما يقول ذووه.ويطالب ذوو الضحية رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بدم ابنهم الذي راح ضحية لتهور منتسب غير منضبط قالوا بانه تصرف تصرفا فرديا يجب ان يعاقب عليه.