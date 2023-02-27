انت الان تتابع خبر الوفود الكردية تواصل زياراتها الى العاصمة والمباحثات تتركز على الملفات العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تخلو دورة برلمانية من خلافات الاقليم مع المركز في عدد من القوانين لاسيما قانون النفط والغاز وقانون الموازنة الاتحادي وايرادات المنافذ الحدودية، الوفود الكردية اجرت زيارات الى بغداد وهي مستمرة بالتفاوض لمناقشة القضايا العالقة ولاسيما تلك التي تعاهدت عليها الاحزاب السياسية قبل تشكيل الحكومة.مراقبون وصفوا الخلافات بالأزلية معتقدين انّ حلّها يكمن في إقرار القوانين العالقة منذ سنوات والتي قد تكون الفيصل للمناكفات بين اربيل وبغداد.