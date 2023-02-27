وزير الصحة: أكملنا مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، انه "من ضمن إنجازات الوزارة افتتاح مركز القناة ومستشفى الكاظمية ومشاريع اخرى لغسل الكلى في بغداد وكركوك وردهة جراحية للطوارئ مجهزه بشكل متطور في بغداد بالإضافة الى نية الوزارة افتتاح عدد من العيادات الشعبية في مناطق البلاد".وأشار الى، "انجاز مستشفيات اليرموك والكرامة والطفل ضمن مشاريع اعمار وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف ان "لجنة الامر الديواني 45 بمستشفى البصرة وميسان جاهزان للافتتاح"، مشيرا الى انه "في بداية شهر نيسان يكتمل اعمار مستشفى الكندي".

واكد ان "هنالك مراكز سرطانية جديدة وبدأنا بخطه لبناء مراكز علاج خارج موازنة 2023"، مضيفا "اجهزة قسطرة القلب وصلتنا 6 اجهزة 2 منها تم نصبها والباقي قيد التجهيز".

وتابع: "اصدرنا التعليمات والربط الالكتروني لمشروع الضمان الصحي"، مؤكدا أن "العراق ماضي بتطوير الدواء العراقي ضمن مشروع دعم الصناعة وطنية".

وختم، بالقول، "اكملنا مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق"، مبينا أن "الديلزة من ضمن اهتمامات الوزارة".

