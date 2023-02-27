انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يؤكدان أهمّيَّة تنميَّة التعاون المُشترَك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسيّ لدى العراق إيريك شوفاليه"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تطويرها في مُختلِف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافيَّة، والتعاون الأمنيّ، ومُحاربة الإرهاب".وأضاف أن "اللقاء بحث أيضاً مُتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي إجراءها الوفد العراقيّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقيَّة وحماية الآثار ودعم البحث العلميّ وتدريب الدبلوماسيين".

وأكد وزير الخارجية بحسب البيان، على "أهمّيَّة تنميَّة التعاون المُشترَك بين بغداد وباريس".

