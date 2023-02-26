انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف مفاجأة تخص بايدن وبينغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان بحسب شبكة "إن بي سي": "لم يتم التخطيط لأي شيء في الوقت الحالي، لكنني أتوقع أن يجري الزعيمان محادثات في المستقبل غير البعيد".

ونشرت الخارجية الصينية، الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.