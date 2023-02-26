واشنطن تكشف مفاجأة تخص بايدن وبينغ

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بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان بحسب شبكة "إن بي سي": "لم يتم التخطيط لأي شيء في الوقت الحالي، لكنني أتوقع أن يجري الزعيمان محادثات في المستقبل غير البعيد".
ونشرت الخارجية الصينية، الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.