انت الان تتابع خبر نائب: خروقات الأمن في ديالى تستغل سياسياً.. سيطراتها بلا كاميرات!َ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيني، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ديالى تفتقر الى الوسائل الحديثة من ناحية الدفاعات الأمنية"، لافتاً إلى أن "هنالك مساحات واسعة غير ممسوكة من القوات الأمنية ومتروكة فارغة".وأضاف، أن "عشائر محافظات أخرى تدخل ديالى وترفع شعارات "الدم بالدم" و"بدل الواحد عشرة" وترمي الرصاص"، متسائلاً: "كيف دخلت هذه المجاميع المسلحة الى المحافظة".

وأضاف، أن "ديالى هي المحافظة الوحيدة في العراق التي تخلوا سيطراتها من كاميرات المراقبة"، مشدداً على ضرورة أن "يكون أمن المحافظة ملفاً حكومياً بحتاً".

وتابع الزيني، أن "الحوادث الأمنية في تلك المحافظة تستغل سياسياً"، مردفاً أنه "لا يوجد تقييم لعمل الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى".

