انت الان تتابع خبر السوداني يناقش مع صندوق النقد العربي خطوات الانخراط بالنظام المالي الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل مدير عام صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي".

وجرى خلال اللقاء "بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية، ومناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق".

