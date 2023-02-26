انت الان تتابع خبر شباب العراق يصل أوزبكستان للمشاركة في نهائيات آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المنتخب وصل عند الساعةِ الخامسة والنصف بتوقيت أوزبكستان، الثالثة والنصف بتوقيت العراق، بعد رحلةٍ امتدت أربعَ ساعاتٍ ونصف الساعة، على متن طائرةٍ خاصةٍ تابعةٍ للخطوط الجويّة العراقيّة، وتأخر وفد المنتخب في صالةِ الانتظار بمطارِ طشقند الدوليّ قرابة الساعتين من أجل منح تأشيرة الدخول".وفور وصوله، تحدث مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، إلى اللاعبين، وفق البيان، "بضرورةِ الانضباط التامّ داخل الملعب وخارجه، والابتعاد عن أي تصرفاتٍ فرديةٍ قد تؤثر على الوضعِ العامّ للمنتخب، حيثُ طالبهم بالتركيز وتقديم مستوى فني، والابتعاد عن الضغوطاتِ التي قد تحدث من مستضيفِ البطولة الذي سيكون منتخبه في مجموعتنا نفسها".

منتخبُ الشباب بعد انتهاءِ إجراءات الدخول استقرَ في فندق بنيرامز الذي يبعد عن المطارِ 20 دقيقةً، والتأخير الذي حصلَ في مطار أوزبكستان أثّر على إقامةِ وحدةٍ تدريبيّة في ملعبِ التدريب، حيث فضّل الجهازُ منح جميع اللاعبين راحةَ بعد يومٍ طويلٍ من التنقل، وتعب السفر والانتظار أحياناً، وسيتم يوم غدٍ انطلاق تدريبات صباحيّة في قاعةِ اللياقة البدنيّة، وكذلك عصراً في الملعبِ المُخصص لتدريباتِ المنتخب، بحسب البيان.

وأضاف، أنه "سبقَ وصول وفد منتخبنا الشبابيّ وصول اللاعب المحترف في صُفوف ويسترن يونايتد الأستراليّ (شربل شمعون) يوم أمس السبت والذي سيدخل مع باقي عناصر المنتخب ضمن تدريباتِ يوم غدٍ الاثنين تحضيراً لمُواجهةِ منتخب إندونيسيا في باكورةِ مُبارياتِ منتخبنا ضمن نهائياتِ كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً".

