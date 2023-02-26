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أوكرانيا.. تحذير أمريكي من تحولها الى "عراق آخر أو أفغانستان"

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بغداد - ياسين صفوان - وانتقد كاتاغنوس في مقال لـAmerican Thinker، فكرة أن روسيا قد خسرت في النزاع الأوكراني، فيما مستمرة في القتال منذ عام.

وأضاف: "عدم رغبة الغرب في الاعتراف بهذه الحقائق "الروسية" لن يؤدي إلا إلى إخفاقات مثل العراق وأفغانستان".


وتتعرض المساعدات الأمريكية لانتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية وحتى داخل الكونغرس، فقد وصفت النائبة الديمقراطية سيث مولتون والجمهورية مارغوري تايلور غرين، أزمة أوكرانيا بأنها "حرب بالوكالة" تشنها الولايات المتحدة وحلف "الناتو: ضد روسيا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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