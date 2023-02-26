انت الان تتابع خبر شخص يقتل عمه في بغداد والأمن يطيح بالجاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "اثناء انتظار المجني عليه بالقرب من عجلته نوع مرسيدس قلاب بالقرب من محطة وقود تعبئة الفضيلية الأهلية لغرض تزويدها بالوقود حضر إليه القاتل وهو ابن شقيقه وقام بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف والهروب إلى جهة مجهولة".وأضاف، أنه "لدى تطويق المنطقة تم العثور على عجلة القاتل بالقرب من محل الحادث ثم القبض عليه خلال تنفيذ عملية التفتيش ضمن المنطقة".