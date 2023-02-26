انت الان تتابع خبر السفيرة الامريكية تؤكد أهمية مشاركة العراق في مؤتمر المياه في نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وأكد رئيس الجمهورية عمق العلاقات التي تربط البلدين"، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشار الرئيس إلى "أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيرات المناخية إذ يعد العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شحة المياه والجفاف".

وذكر الرئيس: "الاستقرار الذي تشهده المدن العراقية، والذي من شأنه أن يسهم في تشجيع الاستثمارات وتحسين الواقع المعاشي والخدمي للعراقيين، كما تطرق فخامته إلى ملف النازحين، مشيرا إلى الحالة المأساوية التي تعيشها العوائل النازحة"، داعيا المنظمات الدولية إلى "بذل المزيد من الجهود لتأمين عودة النازحين وتوفير الأجواء المناسبة لهم".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما لترسيخ الأمن والاستقرار وكبح الفساد وتأهيل البنى التحتية وبما يوفر حياة كريمة للمواطنين، كما أشاد فخامته بجهود الولايات المتحدة في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب والتطرف".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لجهود العراق في تعزيز أمنه وسيادته، مثمنة حرص رئيس الجمهورية على تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وبما يخدم مصلحة الشعبين".

وأكدت السفيرة رومانوفسكي على "أهمية مشاركة العراق في مؤتمر المياه المزمع عقده في نيويورك وذلك لما يشهده من شحة في المياه وتغيرات مناخية قاسية، معربة عن أملها أن تسهم مقررات المؤتمر عن معالجات جادة لمشكلة شحة المياه في العراق".

