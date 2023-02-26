انت الان تتابع خبر طهران: مستعدون لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال عبداللهيان في تصريح صحفي أن "عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة".
وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".
واضاف: "نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".
وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".