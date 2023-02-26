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طهران: مستعدون لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبداللهيان في تصريح صحفي أن "عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة".

واضاف: "نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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