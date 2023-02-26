طهران: مستعدون لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

محمد يوسف

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