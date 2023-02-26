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بغداد.. الإطاحة بعصابة احتجزت 7 عمال أجانب لغرض المتاجرة بهم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة متهمين اثنين منهما من جنسية أجنبية، والثالث عراقي يدعون أن لديهم شركة لتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية عن وجود عصابة قامت باحتجاز 4 عاملات نساء وثلاثة رجال أجانب الجنسية داخل الشركة وسحب جوازات سفرهم واجبارهم على العمل القسري والاعتداء عليهم والمتاجرة بهم".

وأشار الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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