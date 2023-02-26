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السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته العاصمة بغداد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمه جهود التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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