انت الان تتابع خبر السوداني والمعولي يبحثان القضايا العربية والإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه العاصمة بغداد".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا العربية والإقليمية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، العراقي والعُماني".