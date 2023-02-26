انت الان تتابع خبر الحلبوسي يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي لسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".

واعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيداً على دعم الشعب السوري".

