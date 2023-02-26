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الحلبوسي يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي لسوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".

واعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيداً على دعم الشعب السوري".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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