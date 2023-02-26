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بعد إثارته الجدل.. الداخلية تعلن اعتقال والد الأطفال المعنفين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إنه " بعد ساعات طويلة وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية تم القاء القبض على والد الاطفال المعنفين والتحفظ على الأطفال".

وفي وقت سابق، من مساء أمس البست، داهمت القوات الأمنية منزل الشخص الذي عنف اطفاله في منطقة حي طارق ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اشارت الى انه تم العثور على الأطفال بعد هروب المجرم إلى جهة مجهولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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