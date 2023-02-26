انت الان تتابع خبر بعد إثارته الجدل.. الداخلية تعلن اعتقال والد الأطفال المعنفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إنه " بعد ساعات طويلة وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية تم القاء القبض على والد الاطفال المعنفين والتحفظ على الأطفال".

وفي وقت سابق، من مساء أمس البست، داهمت القوات الأمنية منزل الشخص الذي عنف اطفاله في منطقة حي طارق ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اشارت الى انه تم العثور على الأطفال بعد هروب المجرم إلى جهة مجهولة.

