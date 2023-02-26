انت الان تتابع خبر الاعلام الأمني: فتح تحقيق عاجل إثر مقتل مواطن على يد جندي بمنطقة اليوسفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجهزة الأمنية المختصة ودعت احد المراتب التوقيف وفتحت تحقيقا عاجلا على خلفية مقتل مواطن على يد جندي في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس"، مشيرا الى، "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجندي".

وتابع البيان، أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت وفد من قيادة عمليات بغداد والقادة والضباط للذهاب إلى تقديم العزاء والمواساة الى ذوي هذا المواطن".