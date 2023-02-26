انت الان تتابع خبر السوداني لوفود الاتحاد البرلماني العربي: بلدنا قد تجاوز المحنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، وأقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".وعبّر السوداني عن "ترحيبه بالوفود المشاركة"، مجدداً "توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة".

وأكّد لضيوف المؤتمر أن "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".