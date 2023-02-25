انت الان تتابع خبر سباق التسلح.. حرب أوكرانيا تفرض معادلة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أحدثت الحرب الأوكرانية على مدار عام تحولات جذرية في المشهد العالمي، مما دفع بعض الدول إلى تغيير استراتيجيتها الدفاعية بزيادة الإنفاق العسكري وزيادة تسلح جيشها، الأمر الذي يثير المخاوف من سرعة وتيرة التسلح التقليدي مع تفاقم الصراع الغربي الروسي.







وأكد على تجهيز الجيش الروسي، بأنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية. ومع دخول الحرب مرحلة حاسمة وتصاعد المعارك في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجيش الروسي ضامن لاستقرار بلاده، واعدا بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري لتلبية احتياجات القوات الروسية في أوكرانيا.وأكد على تجهيز الجيش الروسي، بأنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية. الإنفاق العسكري بعد الحرب

تعد روسيا خامس أكبر منفق على السلاح في العالم، بعد أن وصل الإنفاق الروسي العسكري قبل بدء الحرب إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي ليصبح العام الثالث على التوالي في نمو التسلح الروسي.

في مارس الماضي، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتحديث القوات المسلحة بشكل كامل بحلول 2035، مشددا على أن يصبح الجيش الصيني متفوقا عسكريا بحلول 2049.

في يونيو الماضي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن بلاده سوف تمتلك أكبر جيش أوروبي تقليدي في الناتو بفضل الاستثمارات الضخمة التي أقرها، عقب تخصيص 2 بالمئة من الناتج المحلي للموازنة الدفاعية، لتصبح ميزانية الإنفاق العسكري ما بين 70 إلى 80 مليار يورو سنويا بعد الموافقة على إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار دولار.

وفي الشهر نفسه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية، مع تأسيس قاعدة صناعية تكنولوجية للدفاع الأوروبي والفرنسي، مع تخصيص 400 مليار دولار بين عامي 2024 و2030 للإنفاق العسكري.

كما أعلنت بريطانيا الاستثمار في القتال الجوي، مع زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030.