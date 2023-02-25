انت الان تتابع خبر مقتل إمام مسجد في لبنان بعد 5 أيام على اختفائه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد شوهد الشيخ أحمد الرفاعي، لآخر مرة في مدينة طرابلس الشمالية مساء الاثنين وعثر على سيارته بعد أيام في قرية على بعد بضعة كيلومترات جنوب المدينة.

وقال أفراد عائلته إنهم فقدوا الاتصال به ليلة الاثنين نفسه.



يشار إلى أن المغدور الرفاعي كان إماما للمسجد الرئيسي في بلدة القرقف بمحافظة عكار الشمالية الفقيرة اقتصاديا.

إلى ذلك، تبيّن أن الرفاعي قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه، بما في ذلك بعض أقربائه، الذين كان على خلاف معهم منذ عام 2012، بحسب موقع "روسيا اليوم".