انت الان تتابع خبر موقعة الديربي.. هذه هي تشكيلة ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تشكيلة الميرينجي وجود ناتشو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ألابا.. كما عاد داني سيبايوس وكروس كأساسيين في خط الوسط، وعوض ماركو أسينسيو غياب رودريجو في الهجوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنتونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني سيبايوس - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما.

ويحتل الميرنجي وصافة الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، أما الأتلتي يأتي رابعا برصيد 41 نقطة.