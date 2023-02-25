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موقعة الديربي.. هذه هي تشكيلة ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تشكيلة الميرينجي وجود ناتشو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ألابا.. كما عاد داني سيبايوس وكروس كأساسيين في خط الوسط، وعوض ماركو أسينسيو غياب رودريجو في الهجوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنتونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني سيبايوس - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما.

ويحتل الميرنجي وصافة الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ، أما الأتلتي يأتي رابعا برصيد 41 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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