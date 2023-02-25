انت الان تتابع خبر عبر أنبوب "دروجبا".. روسيا توقف تصدير النفط الى بولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المجموعة البولندية في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".

يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ منذ عام، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".



وأكدت مجموعة "أورلن" أن "هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد من الآن فصاعدًا عبر البحر".

وأفاد نائب وزير أصول الدولة البولندي ماتشي ماليكي، بأن "العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية والذي ينتهي في نهاية العام 2024 يغطي "حوالي 10% من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهرياً".

وأكد ماليكي أن "العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول".

