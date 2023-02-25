انت الان تتابع خبر بصفقات مشبوهة.. 6 أندية إيطالية جديدة تتورط مع يوفنتوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، فقد أرسل مكتب المدعي العام في تورينو، الوثائق من تحقيق بريزما، إلى "6 أندية أخرى في الدوري الإيطالي ، بشأن بعض الصفقات المشبوهة التي تم تنفيذها مع يوفنتوس على مدار السنوات الماضية".وأضاف التقرير :"الأمر يدور حول أندية أتالانتا وأودينيزي وسامبدوريا وساسولو وبولونيا وكالياري".

وأوضح أن "الموضوع يتعلق بالصفقات التي أبرمها يوفنتوس مع تلك الأندية، وخيارات إعادة الشراء التي لا تتوافق مع ما تم الإبلاغ عنه في الشئون المالية".

ويدرس مكتب المدعي العام في تورينو، توجيه اتهامات إضافية إلى اليوفي، قبل جلسة الاستماع الأولية للبيانكونيري، المقرر لها يوم 27 مارس/آذار المقبل.

ويحتل يوفنتوس، المركز السابع بجدول الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد خصم 15 نقطة من رصيده.

