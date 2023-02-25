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قبل مواجهة الريال.. برشلونة يعلن عن إصابة فاتي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الكتالوني في موقعه الرسمي: "عانى أنسو فاتي من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر ".

وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا غدا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من .


ولكن ما يثير قلق عشاق "بلوغرانا"، هو إمكانية غياب فاتي عن اللقاء المرتقب ضد الغريم الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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