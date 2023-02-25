انت الان تتابع خبر قبل مواجهة الريال.. برشلونة يعلن عن إصابة فاتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الكتالوني في موقعه الرسمي: "عانى أنسو فاتي من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية ".

وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا غدا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

