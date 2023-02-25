انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن مدى شح المياه في محافظة ميسان ويطالب الحكومة بإنقاذها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عليوي في تصريح خاص لـ الخليج 365، ان "المناطق الجنوبية في العراق تمر بمنعطف خطير وهو شحة المياه وخاصة محافظة ميسان التي تعتبر ممرا للمياه الى البصرة وهي من المناطق الذيلية".

وأضاف: "هناك مراقبة من قبل الحكومة المركزية عبر مراقبة النواظم والانهار الصغيرة في المحافظة"، موضحا ان "الكثير من الفلاحين دمرت مزارعهم وجفت الأنهر في عموم محافظة ميسان".



وطالب النائب الحكومة المركزية "بتوفير حصة مائية كاملة للمحافظة كونها محافظة زراعية وذيلية".

وأشار الى ان "سد الكوت يمنع المياه من الوصول الى المحافظة بسبب تحكم الحكومة المركزية"، منوها الى ان "هناك مطالبات شعبية كثيرة لزيادة حصة المحافظة من المياه وتمرير هذا الفصل كونه فصل مزروعات".