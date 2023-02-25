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السوداني يعزي برحيل الفنانة ازادوهي صاموئيل: تركت تراثاً فنيّاً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " بحزن وأسى عميقين، ينعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رحيل الفنانة العراقية القديرة آزادوهي صاموئيل، إلى جوار بارئها جلّت قدرته، فإنا لله وإنّا إليه راجعون".

واضاف البيان :"عزاؤنا أن الراحلة تركت تراثاً فنيّاً مرموقًا في شتى فنون المسرح والسينما والدراما، وما زالت بصمتها تطبع جمالَ ورُقيَّ الأعمال الفنّية الهادفة التي يستذكرها العراقيون بمحبّة وتقدير".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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