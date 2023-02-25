انت الان تتابع خبر غائم مصحوب بالأمطار.. تقرير مفصّل بطقس الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحو مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحو اً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاربعاء المقبل سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي وأحيانا غائم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".