انت الان تتابع خبر اغلاق جسر "حيوي" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية، أغلقت الجسر المعلق، ورفضت السماح بالمرور الا لحاملي باجات المنطقة الخضراء حتى انتهاء عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي".

وانطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

