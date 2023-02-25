زلزال تركيا.. العراق يحصي عدد مواطنيه المصابين والذين تم اجلائهم

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عدد المواطنين العراقيين الذين تم اجلاءهم من المناطق المنكوبة الى انقرة بلغ (١٢٧) عراقياً".

- ٦١ شخصاً الى مدينة الموصل

- ٤ اشخاص الخطوط الجوية العراقية الى بغداد

- ٣ اشخاص الخطوط الجوية العراقية الى بغداد

وأوضح، انه "تم نقل ٢٢ عراقيا الى مستشفيات تركيا اصيبوا جراء الزلزال ، الجميع حالتهم مستقرة واغلبهم خرج من المستشفى باستثناء مواطن واحد يرقد في العناية المركزة في احد مستشفيات انقرة".

- ٧ اشخاص براً الى مدينة الموصلوتابع الصحاف، "نقوم الان بأعداد قافلة برية الى مدينة الموصل تنطلق الاسبوع المقبل تظم حوالي (٨٠) مواطن عراقي قابلة للزيادة الموضوع متوقف فقط على اغلاق ملفاتهم في دائرة الهجرة التركية".

-عدد المواطنين العراقيين المذكورين بها ٢٤٧

-عدد المراكز الايوائية التي تم زيارتها من قبل خلية الازمة هو المركز الايوائي الوحيد في مدرسة دار السلام

وأشار الى "تنظيم زيارات تفقدية من قبلنا وكل موظفي القنصلية لأبناء الجالية المقيمين في الولايات المنكوبة كلا أديلمان، اضنه، مرسين شانلي اورفا، ولاية مركز الزلازل كهرمان مرعش".

وتابع، "اولويات عملها حاليًا هي اخلاء الجالية من خلال انجاز جوازات المرور وتلقي البلاغات الطارئة ومتابعة وصول الطائرات الاغاثية لمطار غازي عنتاب ".

وختم الصحاف بالقول، إن "اجراءات نقل القنصلية لولاية مرسين، فإن السفير ماجد وطاقمه يتابعون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة من قبل الجانب التركي، ولعل من اهم متغيرات الموقف الزلزالي لهذا اليوم هو حدوث اول زلزال في ولاية مرسين وبدء بلديتها بالإخلاء واجراءات الطوارئ مع التقدير".