انت الان تتابع خبر بينهم امرأتان.. اعتقال ستة مطلوبين بـ"الإرهاب" في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وكالة الاستخبارات في محافظة الانبار تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بينهم امرأتان تتاجر بالأعضاء البشرية".

واضاف ان "الوكالة تمكنت ايضاً من القاء القبض على متهمين اثنين من المضاربين بالعملة وضبط بحوزتهما مبلغ ومقداره (٧٩) الف دولار امريكي كان في نيتهم تهريبها في محافظة كركوك".



وأشار البيان الى ان " الوكالة تمكنت من القبض على متهم في محافظة النجف الاشرف يتاجر بالقطع الاثرية وضبط بحوزته (٢٢) قطعة اثرية اثناء محاوله بيعها".

وختم البيان ان "المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".