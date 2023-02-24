انت الان تتابع خبر بعد البرتغال وإيرلندا.. إسبانيا تفكر في إلغاء التأشيرة الذهبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في 14 شباط، أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي خطة التأشيرة الذهبية في عام 2023. تليها البرتغال بعد يوم واحد فقط، في 16 شباط، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

في نفس الأسبوع، قدم زعيم حزب سياسي Más País مشروع قانون إلى الكونغرس لإنهاء التأشيرة الذهبية الإسبانية. عن طريق شراء العقارات، مما قد يجعل إسبانيا قريبًا الدولة الثالثة التي تنهي تأشيرتها الذهبية، وإن كان ذلك جزئيًا.



بينما تدعي أيرلندا أنها أنهت البرنامج بسبب "ملاءمة هذا البرنامج ومدى ملاءمته للاستخدام الثقافي والاجتماعي والاقتصادي". فإن السببين الآخرين لهما سبب مشابه وراء هذه الخطوة، وهو أزمة السكن.

وقد أعلن وزير العدل في أيرلندا، سيمون هاريس، عن انتهاء التأشيرة الذهبية في أيرلندا. أن البرنامج قد تم إنشاؤه في البداية من أجل تحفيز الاستثمار في أيرلندا في وقت كانت البلاد تمر فيه بصعوبات اقتصادية.

من ناحية أخرى، تم اتخاذ قرار إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال. كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد.

عند تقديم الحزمة، قال المجلس البرتغالي إنه قرر عدم منح التأشيرات الذهبية الجديدة بعد الآن. مع السماح "بالتجديد للتأشيرات الحالية. إذا كانت استثمارات عقارية، فقط للإسكان الدائم أو التملك أو إذا تم وضعها على سوق الإيجار لفترة طويلة".

ومع ذلك، أوضحت الحكومة أنها تدرك أن البرنامج ليس من بين العوامل الرئيسية لارتفاع تكاليف الإسكان في البرتغال. مدعية أن القرار قد تم اتخاذه من أجل مكافحة المضاربة العقارية.

وفقًا لإسبانيا، قدم زعيم الحزب السياسي اليساري Más País ،ñigo Errejón، مشروع قانون إلى الكونغرس. يريد من خلاله إنهاء إمكانية الحصول على تأشيرة ذهبية عن طريق شراء منزل أو أنواع أخرى من العقارات في إسبانيا.