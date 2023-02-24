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المانيا: اللحظة التي تفتح آفاق السلام بشأن أوكرانيا لم تأت بعد

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف شولتز في مقابلة مع تلفزيونZDF أن "اللحظة التي تفتح آفاق السلام لم تأت بعد"، منوها بأنه سيتحدث "مرارا وتكرارا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإقناعه بأن كل شيء ليس كما يراه".

وأشار شولتس إلى أن "القيادة الروسية "تقبل حاليا شكلا واحدا فقط من المفاوضات"، والذي ينص على "الاستسلام غير المشروط" للطرف الآخر".


وتابع شولتس: "من الضروري أن نأمل في اللحظة التي ستكون فيها المفاوضات الصادقة ممكنة، مما سيؤدي إلى نتائج مقبولة وصحيحة للأوكرانيين".

وكانت وزارة خارجية الصين قد أكدت في بيان اليوم الجمعة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ونشرت اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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