بعد فوزه على برشلونة.. مدرب مانشستر يونايتد: يمكننا هزيمة أي فريق

بغداد - ياسين صفوان - وظل مانشستر يونايتد منافسا في 4 بطولات هذا الموسم بعد فوزه 2-1 في إياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم على الفريق الإسباني أمس بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتشبع المدرب الهولندي بالثقة برؤية يونايتد يتفوق على متصدر الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ويؤدي بقوة في أمر نادر بالنسبة لجماهير أولد ترافورد منذ أن كان أليكس فيرجسون مدربا للفريق.



وقال تن هاغ للصحفيين "أنت بحاجة إلى استراتيجية للبناء ولكنك تحتاج أيضا إلى نتائج للحصول على هذا الإيمان القوي.

"هذه خطوة أخرى لأنه عندما يمكنك الفوز على برشلونة - أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا- يمكن أن يكون إيمانك قويا حقا لأنني أعتقد أنك حينها تصبح قادرا على هزيمة أي فريق".