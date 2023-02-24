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بعد فوزه على برشلونة.. مدرب مانشستر يونايتد: يمكننا هزيمة أي فريق

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بغداد - ياسين صفوان - وظل مانشستر يونايتد منافسا في 4 بطولات هذا الموسم بعد فوزه 2-1 في إياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم على الفريق الإسباني أمس بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتشبع المدرب الهولندي بالثقة برؤية يونايتد يتفوق على متصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ويؤدي بقوة في أمر نادر بالنسبة لجماهير أولد ترافورد منذ أن كان أليكس فيرجسون مدربا للفريق.


وقال تن هاغ للصحفيين "أنت بحاجة إلى استراتيجية للبناء ولكنك تحتاج أيضا إلى نتائج للحصول على هذا الإيمان القوي.

"هذه خطوة أخرى لأنه عندما يمكنك الفوز على برشلونة - أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا- يمكن أن يكون إيمانك قويا حقا لأنني أعتقد أنك حينها تصبح قادرا على هزيمة أي فريق".

 

وأضاف المدرب الهولندي "كانت ليلة رائعة. أعتقد أنه من الرائع الفوز على برشلونة الذي يتفوق بفارق ثماني نقاط على في صدارة الدوري الإسباني وقد شاهدنا هذا الأسبوع ريال مدريد يلعب ضد . لقد قدمنا أداء رائعا".

 

وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يتأخر فيها يونايتد في مباراة كبيرة على أرضه قبل أن ينتصر، إذ فعل ذلك في فوزه 2-1 على مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز الشهر الماضي بعد تأخره.

وأشاد تن هاغ بشخصية لاعبيه قائلا "لدينا شخصيات عظيمة في هذا الفريق، بدءا من ديفيد دي خيا ورافائيل فاران وليسا مارتينيز وكاسيميرو وبرونو فرنانديز، مثل هذه النوعية الساعية للفوز".

وسجل المهاجم البرازيلي أنتوني هدف الفوز على برشلونة بعد أن حل بديلا بين الشوطين.

وقال تن هاغ "كل شخص لديه مثل هذا الإيمان القوي والقتال في هذا الفريق. يمكنك رؤيته مع البدلاء، لقد شاركوا وجلبوا الطاقة والجودة وديناميكية مختلفة في المباريات.

"أعتقد أن جميع البدلاء، ليس فقط في هذه المباراة ولكن في العديد من المباريات من قبل، قدموا أداء رائعا".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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