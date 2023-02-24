انت الان تتابع خبر ارتفاع بالحرارة.. تقرير مفصل لحالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".