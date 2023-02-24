انت الان تتابع خبر بشكل طفيف.. تراجع اسعار الذهب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1831.00 دولار.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1831.00 دولار



ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، وقد هبط بنحو 1% في هذه الفترة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل زاد 2.7% على أساس سنوي في الربع السابق، بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7%، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2%.

وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3% إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

