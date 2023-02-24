انت الان تتابع خبر الاتحاد البرلماني العربي يختتم اعمال دورة الـ 30 في بغداد ويقر توصياتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فائز الشوابكة، وفي بداية اجتماع الدورة المنعقدة في بغداد، جدد ترحيبه بالضيوف وأعضاء الاتحاد"، معربا باسم رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تحياته للجنة التنفيذية".وأضافت، أن "أعضاء اللجنة التنفيذية أقروا توصيات اجتماعهم ورفعها إلى المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والتي ضمت بحث السبل لتطوير عمل الاتحاد من خلال بحث الاليات اللازمة لتقوية علاقة الاتحاد مع المؤسسات العربية المعنية بالعمل العربي وسبل تطوير العلاقات مع نظيراتها الإقليمية والدولية وتفعيل عمل اللجان الدائمة والتنفيذية عبر اجتماعات ونشاطات".

وأشارت الى "تنظيم ورش عمل متخصصة على مدار العام وقيام الأمانة العامة للاتحاد بتنسيق الردود والاقتراحات الواردة من الشعب البرلمانية الشقيقة وعرضها على الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية التي ستعقد في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها".

وفي شأن آليات معالجة الوضع المالي للاتحاد البرلماني العربي، أقر الاجتماع "دراسة السبل والوسائل الممكنة لنقل المقر الحالي وعودته الى دمشق وتقديم الشكر الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة لاستضافتها مقر الاتحاد"، بحسب البيان.

وأكدت الدائرة الإعلامية "إقرار فتح حساب بنكي في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد ذات استقرار سياسي واقتصادي وتكليف رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالتواصل مع رئاسة مجلس النواب اللبناني للتدخل لدى المصارف لحل القضية المالية المتعلقة بحسابات الاتحاد وإيجاد حل لها، فضلا عن مطالبة الشعب البرلمانية العربية لسداد مساهماتها للعام ٢٠٢٣ وتعميم التقرير الذي يتضمن الاقتراحات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة على جميع المجالس والبرلمانات العربية".

كما أوصت اللجنة التنفيذية بـ"إصدار بيان يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة نابلس المحتلة وارتكابها مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، إضافة الى تقديم الشكر للشعبة البرلمانية في جمهورية العراق ممثلة محمد الحلبوسي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي على الجهود المبذولة لتمكين الاتحاد من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومن اجل إنجاح اعمال اللجنة".