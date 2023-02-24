انت الان تتابع خبر افتتاح اعمال الدورة 31 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب محمد صديق ممثلاً عن رئيس الاتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي افتتح اعمال الدورة (31) الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي".

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، قد افتتح أمس الخميس، أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، "شاخوان عبد الله افتتح أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي، وفقاً للبيان، "استمرار العراق لتقديم المساعدات الإنسانية وتضامنه مع دولة سوريا الشقيقة والمساهمة من أجل التخفيف من آثار كارثة الزلزال والاستجابة السريعة لمساعدة المتضررين".

وتستضيف بغداد أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب في الاتحاد.

ويهدف الاتحادي البرلماني العربي والذي تأسس في حزيران/ يونيو عام 1974، إلى إبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى.

كما يهدف إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف مجالات التضامن والتعاون العربي، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.