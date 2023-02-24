انت الان تتابع خبر إيران تنفي الهجوم وترجيحات بمقتل قيادي بالحرس الثوري.. ما سر انفجارات طهران؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت تقرير واردة من كرج بسماع دوي انفجارات متتالية في حوالي الساعة 11 مساءً الخميس، وتلا هذه الانفجارات إطلاق نار من قبل الدفاعات الجوية على ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة، وقد تم تفعيل الدفاع الجوي لـ"سهل طهران" بالقرب من جبال البرز.وبحسب ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع انفجاران في موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني. وقد وردت أنباء عن توجه سيارات إسعاف إلى موقع الانفجارين.

لكن السلطات الإيرانية سارعت لنفي هذه الأخبار وقالت في بيان إن "هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق نار المضادات الجوية والأصوات التي سمعت الليلة تتعلق فقط بإجراء مناورة ولا ينبغي أن يقلق المواطنون".

وأضافت: "تجري هذه المناورة من يوم الأربعاء بهدف إعداد الأجهزة التنفيذية والتنسيقية والقيادية في حالات الطوارئ، والمكان هو ثكنة تدريب".

لكن مصادر إيرانية أكدت وقوع هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة قرب حديقة عظيمية في كرج.