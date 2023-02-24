انت الان تتابع خبر بينهم طفلة.. إصابة 7 أشخاص بطلق ناري في ولاية أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دانييل أوتلو قائدة شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي إن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت من بين المصابين بجروح خطيرة، مضيفة أن أسوأ الإصابات مراهق في حالة حرجة.

وبدأ إطلاق النار قبل وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحادث لم يبدأ هناك على ما يبدو.

